Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Sassuolo persa 2-1 e valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Primi 60 minuti un po' scarichi, poi nel finale ci avete provato: dove nasce una partita con poca energia?

"Quando si perde, si cercano sempre alibi. Chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al Sassuolo, oggi il mister ha fatto una masterclass. Non eravamo lucidi, palla troppo lenta e Laurienté difficile da controllare. Si guarda alla prossima".

Cosa cercavi nel secondo tempo mettendo le due punte?

"Questo non è il Sassuolo normale, che si difende tutta la partita per poi massacrarti in contropiede come hanno fatto. C'era una densità di giocatori incredibile, abbiamo cercato in tutti i modi di entrare e oggi non era la giornata. Non abbiamo avuto la qualità, il secondo gol è stata la cosa più deludente. Non siamo questa squadra, si deve accettare e continuare a preparare meglio se si vuole andare a certi livelli".

Elementi in comune nelle ultime partite e come trova la squadra sul piano fisico in vista dell'Inter?

"Ogni partita è diversa. Cerchiamo di essere più completi possibile, oggi non siamo stati neanche al 10%. Male noi, complimenti al Sassuolo e pensiamo alla prossima partita da preparare".