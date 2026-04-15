Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Como, Fabregas: "Stiamo cercando giocatori per il futuro. Sappiamo i risultati di Nico e Ramon"

Como, Fabregas: "Stiamo cercando giocatori per il futuro. Sappiamo i risultati di Nico e Ramon"TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:33Serie A
Yvonne Alessandro
fonte dall'inviata al centro sportivo

14.40 - Dopo l'amara sconfitta contro l'Inter, il Como torna al lavoro e si avvicina al prossimo incontro di campionato contro il Sassuolo. Nell'anticipo del venerdì (ore 18:30) a Reggio Emilia i biancoblù disputeranno la 33^ giornata di Serie A, per tenere vivo il sogno Champions League. Cesc Fabregas, allenatore della squadra lariana, interverrà a breve in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

15.00 - Iniziata la conferenza stampa.

Abbiamo identificato il Como con il 4-2-3-1. Ma recentemente vediamo che evolvete molto...
"No, non mi piace parlare molto di struttura. C'è sempre un'evoluzione. È sempre molto difficile, analizziamo e martelliamo sempre. Ma gli avversari non sanno cosa farò, vero che adesso siamo in un punto dell'evoluzione della squadra che ti porta ad essere più preparata. Però molto più difficile da analizzare e sapere che cosa vorremo fare. Importante che lo sappiano i giocatori. Dipende dalle caratteristiche degli avversari. Se vedi ieri PSG, Liverpool, Barcellona... molto dinamico. Lamine Yamal si vedeva anche a sinistra, molto strano ma questo è il calcio. Oggi ci sono più squadre sul riferimento, quando crei confusione e guadagni tempo, puoi fare la prossima scelta. A Nico Paz ho fatto i complimenti, l'abbiamo ritrovato, quello che siamo abituati a vedere. Nel 2-2 lui gioca fuori con Baturina, fa una sovrapposizione, una giocata importante per fare gol. Invece prende la scelta sbagliata e arriva il 2-2. Queste sono scelte che individualmente vanno prese".

Rimane la miglior difesa quella del Como. Che problemi ci sono stati con l'Inter?
"La nostra difesa non è andata in confusione. Se vuoi dopo ti faccio vedere il nostro pressing. Abbiamo recuperato una serie di palloni. Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma questo c'entra anche nella tensione del momento. Il secondo gol l'abbiamo analizzato, non è una combinazione, Kempf arriva anche in tranquillità su quella palla. Butez mi ha detto che gli ha parlato. Magari Rudiger in quell'occasione la sparava lontana e arrivava dopodomani la palla. Sui cross loro sono fortissimi, ti fanno gol così. Se mi dici confusione... la squadra per me ha difeso bene. In alcune cose abbiamo fatto male, sì. Io sono sicuro che questo è la strada giusta, la squadra mi dà sempre risposte per stare sereno. Mi dà segnali positivi. Li conosco, so quando non stiamo bene, come con Cagliari e Udinese. Ma dobbiamo continuare. Ma pensiamo al Sassuolo ora".

Rispetto alla scorsa stagione il Como è cresciuto tantissimo. Quanto ti gratifica lottare contro le grandi?
"La crescita è costante. Grazie ai giocatori, a un grandissimo staff, all'intensità di tutti i giorni. Spingiamo molto, sappiamo che siamo molto più in alto magari rispetto a quello che pensassimo inizialmente. Poi dipende dai giocatori, dalle informazioni che prendi quotidianamente, alcune volte noi dobbiamo gestirlo. Questo è il mio e il nostro lavoro, che ti regala una squadra giovane come questa. Noi continuiamo a spingere. Speriamo di arrivare più in alto possibile. Ma vedere la motivazione dei giocatori... il risultato va in secondo piano. Ci saranno momenti dove mi chiederai solo il risultato, ma adesso stiamo costruendo un'idea".

Centrocampo del Sassuolo: cosa ne pensa?
"Forte. Koné non lo conoscevo molto, sta facendo una grandissima stagione, ne parlo spesso con Ludi. Ha una fame incredibile, migliora settimana dopo settimana. Matic come mio fratello, ho giocato con lui e mi ha dato la vita. Intelligente come nessuno. Gestisce le dinamiche delle partite, un'altra categoria. Thorstvedt lo conosciamo bene, per i dati dà risultati molto alti di performance. Lipani capitano dell'U21 italiana, magari alle volte deve aspettare il suo momento ma perché il livello è molto alto".

Da Cunha è il simbolo della tua idea di calcio?
"Perché il giocatore intelligente può fare tutto. Non il più fisico o intenso. Lucas è molto intelligente, a parte questo grandissima mentalità, grande ragazzo, non sbaglia un allenamento. L'altro giorno ho chiesto il minutaggio degli allenamenti, ha fatto il 96% in due anni e non ha saltato un training. Kolo Touré magari non ne saltava uno. Il tipico giocatore che quando crei un dipartimento di scouting deve capirlo. Io non ho tempo e il talento per saperlo, se tutti i ragazzi giovani lo sono. Ieri Eric Garcia andava sempre in anticipo, con la postura giusta, anche se non è il più fisico o veloce. È quello che volevamo".

Ho fatto un'intervista a Gatto. Ha abbandonato il sogno di giocare a calcio...
"Si, bravo Andrea. Gatto ha la stessa crescita costante di adattamento nel nostro staff, come curiosità. Io gli do sempre di più, lui continua a crescere. È ancora un po' calciatore. Quando fa gli allenamenti individuali lo fa con naturalezza. Ha talento, voglia, ha fame e questi siamo noi. Non siamo migliori in niente ma abbiamo grandissima voglia. Lui insieme a Iovine. Se un giorno, non so quando, io me ne andrò loro stanno imparando e non possono mai sapere se arriva un'opportunità. Sono molto contento di loro. Per quello che trasmettono ai ragazzi. Sono leggende del Como. Sento che gli sta piacendo molto".

TMW - Il suo vice allenatore nell'arco di due settimane è andato a vedere il Real Madrid Castiglia. C'entra il mercato? State monitorando qualcuno?
"Sì, siamo sempre in movimento. Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare, sappiamo i risultati di Nico e Ramon".

Ha detto di recente che sta bene al Como e non allenerebbe mai un altro club italiano...
"È difficile. In questo momento mi sento così, sono innamorato di tutto quello che sto facendo qua. Questo non cambia e non cambierà, la mia vita è preparare il Sassuolo. L'ho vissuto come giocatore, lo vedo tanto, oggi tutto bene ma magari perdiamo due partite e la gente non ti vuole più. Questo è così. La gente si è abituata a un'asticella alta, io lo voglio per primo. I comaschi la vorrebbero come Wenger? Mi piacerebbe tantissimo".

15.32 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
BordoCam, Fabregas non gradisce le proteste di Chivu e Kolarov: "Siete l'Inter, basta"... BordoCam, Fabregas non gradisce le proteste di Chivu e Kolarov: "Siete l'Inter, basta"
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 32 giornate: Allegri perde 3 posizioni... Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 32 giornate: Allegri perde 3 posizioni
Fabregas non vuole andare in nessuna italiana. Chi gli garantirebbe lo stesso progetto?... Fabregas non vuole andare in nessuna italiana. Chi gli garantirebbe lo stesso progetto?
Altre notizie Serie A
Aston Villa, Emery non si fida del Bologna: "Pronti a qualsiasi cosa. Castro fantastico"... Aston Villa, Emery non si fida del Bologna: "Pronti a qualsiasi cosa. Castro fantastico"
La conduttrice di Open VAR: "Nessun episodio è stato secretato. È capitato l'anno... La conduttrice di Open VAR: "Nessun episodio è stato secretato. È capitato l'anno scorso"
Como, Fabregas: "Stiamo cercando giocatori per il futuro. Sappiamo i risultati di... Live TMWComo, Fabregas: "Stiamo cercando giocatori per il futuro. Sappiamo i risultati di Nico e Ramon"
Fiorentina, Vanoli sogna l'impresa: "Niente da perdere: voglio dribbling e voglia... Fiorentina, Vanoli sogna l'impresa: "Niente da perdere: voglio dribbling e voglia di giocare a calcio"
Damiano Tommasi: "Io candidato FIGC e sindaco? Ci sono presidenti che fanno i senatori"... Damiano Tommasi: "Io candidato FIGC e sindaco? Ci sono presidenti che fanno i senatori"
Bini e il mercato dell'Inter: "Niente rivoluzioni. Bastoni via? Se ci guadagnano... Esclusiva TMWBini e il mercato dell'Inter: "Niente rivoluzioni. Bastoni via? Se ci guadagnano tutti"
La Roma pensa a Giuntoli per il futuro. C'è la concorrenza del Marsiglia e della... La Roma pensa a Giuntoli per il futuro. C'è la concorrenza del Marsiglia e della Premier
Aston Villa, rifinitura verso il Bologna: Dibu Martinez e Sancho rientrati in gruppo... Aston Villa, rifinitura verso il Bologna: Dibu Martinez e Sancho rientrati in gruppo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Vanoli: "Bello l'abbraccio del Franchi a Sarri. Ma io spero di restare qua"
Immagine top news n.1 Giocatore dominante in una squadra dominante. Kvaratskhelia fa le fortune del PSG (anche senza segnare)
Immagine top news n.2 Non c'è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, la nota della Juventus
Immagine top news n.3 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro
Immagine top news n.5 Le voci su Allegri in Nazionale sono vere, ma non destabilizzano: ecco perché
Immagine top news n.6 Addio Champions per il Barcellona, sarà rivoluzione? Tre grandi obiettivi in estate
Immagine top news n.7 Ultimatum a Conte, riforma della Serie A e rivoluzione del calcio: De Laurentiis fiume in piena
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.4 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cugini: "L’anno prossimo sarà un’Inter molto diversa. Chivu merita la conferma"
Immagine news Altre Notizie n.2 Quale la coppia presidente FIGC-ct ideale? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Capozucca: "Roma, situazione difficile. Gasperini uno che non si accontenta mai"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aston Villa, Emery non si fida del Bologna: "Pronti a qualsiasi cosa. Castro fantastico"
Immagine news Serie A n.2 La conduttrice di Open VAR: "Nessun episodio è stato secretato. È capitato l'anno scorso"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Stiamo cercando giocatori per il futuro. Sappiamo i risultati di Nico e Ramon"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Vanoli sogna l'impresa: "Niente da perdere: voglio dribbling e voglia di giocare a calcio"
Immagine news Serie A n.5 Damiano Tommasi: "Io candidato FIGC e sindaco? Ci sono presidenti che fanno i senatori"
Immagine news Serie A n.6 Bini e il mercato dell'Inter: "Niente rivoluzioni. Bastoni via? Se ci guadagnano tutti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Hainaut: "Sapremo sostenere la pressione. Ho fiducia totale in noi"
Immagine news Serie B n.2 Crisi Juve Stabia, Elefante: "Atterriti dalle parole di ieri. Chiederemo aiuto al territorio"
Immagine news Serie B n.3 Cole: “Ho scelto Cesena per emozione e sfida: voglio riportarlo dove merita”
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Pontisso e Gerli
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: “Pensiamo solo alla Sampdoria. Colpani? Non deve accontentarsi"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo: "Questa squadra non può rilassarsi. Monza viatico importante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cessione Salernitana. Primi passi di Rufini, ma Iervolino chiede garanzie sul futuro
Immagine news Serie C n.2 Caos Ternana. L'udienza per il fallimento ha una data. Si va verso l'ok al match col Bra
Immagine news Serie C n.3 Caos Ternana, il sindaco di Ascoli prende posizione: "Non accetteremo stravolgimenti esterni"
Immagine news Serie C n.4 Caos Ternana, la presa di posizione dell'Ascoli: "Nessuno ci toglierà ciò che abbiamo ottenuto"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, scatta l'iter in Tribunale: istanza di un creditore anticipa la proprietà
Immagine news Serie C n.6 Caos Ternana. Scende in campo anche Gravina: ieri incontro con la famiglia Rizzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Il risultato che volevamo per lottare per il nostro sogno"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia di Soncin passeggia sulla Serbia. A Leskovac finisce 6-0 per le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?