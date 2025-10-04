Como, il ds Ludi sul futuro di Nico Paz: "Comunità e società lo amano, vedremo se basterà"

Il Real Madrid la prossima estate potrà pensare di rilevare il cartellino di Nico Paz, numero 10 del Como, con una delle soluzioni di recompra che si è garantito ma la riflessione da fare è che il reparto di centrocampo sia molto affollato da quelle parti. Ha commentato così la situazione Carlalberto Ludi, direttore sportivo dei lariani, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l'Atalanta da Bergamo: "Come dite voi il mercato non finisce mai. Noi stiamo lavorando e pensando. Il Real Madrid ha un sacco di giocatori talentuosi nel ruolo, ma Nico Paz ha una comunità e una società che lo ama. Vedremo se basterà".

Baturina sarà largo a sinistra?

"Sono tutti giocatori di calcio qualitativi e tecnico. Nico e Martin sono diversi tra loro, ma non è uno step per Baturina, solo un processo di apprendimento. Speriamo vada bene".

Avete preso il nuovo Sergio Ramos con Ramon, poi ci sono Perrone e Nico Paz...

“Noi abbiamo preso Nico Paz, Perrone e Ramon e non la controfigura di nessuno. Vogliamo costruire i prossimi campioni, li definiamo così senza problemi. Alcuni di questi giocatori fuori da questo contesto potrebbero rendere meno o più lentamente. Fare gol al Como viene facile, spesso troviamo difese chiuse ma troviamo spazi per segnare”.