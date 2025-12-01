Como, Ludi su Paz: "Sta benissimo qua. Dal mercato ora solo qualche aggiustamento"

Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare anche la crescita sul piano sportivo del club lacuste: "La verità è che oggi si parla giustamente del livello a cui siamo arrivati ma la proprietà ha iniziato a investire nel 2019, prima nelle infrastrutture e poi sul lato sportivo. Nei primi anni mi hanno chiesto di sviluppare l'organizzazione e quella è stata la costruzione delle fondamenta che poi hanno portato alla promozione prima in B, poi in A. E' stata una crescita organica, in cui l'apprendimento è arrivato attraverso gli errori, con continuità e fiducia siamo cresciuti: l'approccio di questa proprietà è stato davvero interessante".

Nico Paz e un futuro tutto da scrivere: "Non sappiamo cosa fare se non offrire quello che offriamo: qualità di gioco e ambiente ideale per crescere, io penso stia benissimo qua, si è integrato perfettamente. Per quanto riguarda il mercato, ci si aspetta sempre che investiamo tantissimo, nelle precedenti 3 sessioni abbiamo lavorato a una ristrutturazione tecnica che pensiamo di aver completato, faremo qualche aggiustamento ma come dice il presidente nulla di trascendentale".

Lo Scudetto: "E' un sogno, ma noi siamo uomini di calcio che hanno i piedi per terra. Tra 15 anni non so dove sarò, devo stare nel perimetro del mio mandato e nelle prossime due stagioni puntiamo a migliorare rispetto a dove siamo adesso".