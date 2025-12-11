Sala all'Avellino a gennaio? Il ds del Como apre: "Sarebbe una grande opportunità. Vediamo"

Il futuro di Marco Sala, terzino sinistro classe '99 attualmente fuori dal progetto del Como in Serie A, potrebbe essere all'Avellino. Intervistato da Sportchannel il direttore sportivo lariano Carlalberto Ludi ha infatti aperto alla possibilità di cedere il calciatore al club irpino.

"Innanzitutto faccio i miei complimenti a Mario Aiello per come sta lavorando e per l'ottima cavalcata dello scorso anno. Periodicamente mi sento con i colleghi e non è un mistero che si sia parlato di Sala. - spiega Ludi come riporta Tuttoavellino.it - Il giocatore è stato determinante quando abbiamo vinto il campionato, poi l'anno scorso è stato vittima di una situazione di mercato un po' strana, ma merita una grande possibilità e una piazza come Avellino sarebbe una grande opportunità per lui. È un'operazione che farò sicuramente in questa finestra di mercato, vediamo se con l'Avellino o con altri".

Il dirigente ha poi parlato anche del campionato cadetto: "La Serie B è sempre entusiasmante, uno dei campionati più affascinanti. È imprevedibile e ogni anno ci sorprende. Penso che l'equilibrio gestionale, la fiducia con cui si tiene la barra dritta, la forza di rilanciare nelle difficoltà in B fa la differenza. In B nulla è scontato e ogni partita fa affrontata al massimo".