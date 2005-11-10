Como, Suwarso: "Pensavamo di scartare uno dei nostri migliori giocatori, ma Fabregas..."

Il Como appassiona altri Paesi d'Europa, dopo il quarto posto raggiunto la scorsa stagione, oltre alla storica qualificazione in Champions League e le prime apparizioni tra Lipsia e Feyenoord che hanno fatto parlare. Il presidente, Mirwan Suwarso, ha rilasciato un'intervista al quotidiano lusitano A BOLA per raccontare come stia evolvendo il club lariano. Dalle cattive gestioni e l'oblio della Serie D, a pochi anni di distanza è avvenuto un vero e proprio risorgimento.

Il concept

Il Como non sarebbe soltanto un club di calcio, ma un'esperienza turistica di alto livello. "Non possiamo aumentare molto il numero di posti, ma abbiamo aggiunto esperienze. Il nostro stadio è così piccolo che non abbiamo capacità per circa 100 persone nell'area di ospitalità. Per questo, abbiamo pensato: lo stadio è proprio accanto al lago, vero? Si vedono quelle montagne tutte dietro lo stadio, quindi ci siamo chiesti: 'Non possiamo ampliare questi spazi e trasformarli in spazi VIP? Prima del gioco, le persone possono bere un drink, mangiare e poi camminare fino allo stadio in circa tre minuti'. Per questo, abbiamo affittato circa quattro ville e una barca per i drink e le cose del genere prima della partita. Oggi penso che abbiamo circa 1000 posti hospitality e il biglietto è passato da 80 a 2500 euro per le aree più grandi e migliori, mantenendo, allo stesso tempo, i biglietti per la comunità a 20 euro".

Come scegliere sul mercato

Quello che interessa tanti club stranieri e italiani è il modus operandi del Como sul mercato, con tanti giovani calciatori uniti di recente a volti internazionali. "In primo luogo, come usiamo i dati, sono il filtro di tutto", spiega il numero uno Suwarso. "Anche quando Cesc (Fabregas) o qualsiasi altra persona ama certi giocatori o questi gli vengono raccomandati, la prima cosa che si fa è verificare i dati. È sempre così. A partire dai dati, abbiamo anche quello che chiamiamo analisi di comportamento, che ora conta su una certa automazione per capire che persone siano i giocatori".

Tracciare l'identikit

Proseguendo nella spiegazione del meccanismo di selezione: "Psicologicamente, cerchiamo di valutare questo a partire dal comportamento in campo. E possiamo vedere, forse, circa 50 giocatori usando la biometria. Inoltre, coloro che superano questi test avanzano verso il test finanziario e dopo verso quello di adattamento. Rientrano nel nostro stile di gioco, comprendono le funzioni necessarie per l'allenatore? Quando tutto questo si allinea, va alla squadra tecnica. Nel dicembre 2023, quando dovevamo salire in Serie A, abbiamo ingaggiato giocatori usando questa struttura", ha rivelato il presidente del Como.

Un dubbio tolto da Fabregas

"C'era un giocatore che pensavamo di dover scartare perché i dati di per sé non erano molto buoni. Ma è finito per diventare uno dei nostri migliori giocatori, perché Cesc ha detto: 'Nemmeno per sogno. Ho visto qualcosa in questo ragazzo. Dobbiamo solo lavorare più con lui'", ha ricordato Suwarso, lasciando curiosità su chi possa essere questo pezzo imprescindibile della squadra oggi. Passando per le richieste sul mercato di Fabregas: "Entro i limiti della ragionevolezza. Se lui dicesse: 'Credo che abbiamo bisogno di questo ragazzo', noi gli chiediamo qual è il compromesso. Se sono 30 milioni di euro è troppo. Non possiamo rischiare. Ma se sono 3 o 5 milioni di euro, perché no?". Il numero uno del Como spiega: "Per esempio, se la squadra in cui gioca il nostro obiettivo è una squadra meno dominante, se lo portiamo da noi può essere un giocatore diverso. Anche se i nostri dati riescono a tradurre questo in una certa misura, bisogna anche concedere il beneficio del dubbio a persone come Cesc. Per questo, i dati non sono mai ciechi. Per noi, sono dal 60 al 70% un orientamento. Dopodiché, spetta al fattore umano interpretarli".