Condò: "Perisic su Lazzari l’intuizione decisiva di Conte. E l'Inter si è presa la testa"

vedi letture

"Perisic su Lazzari l’intuizione decisiva di Conte", Titola così Paolo Condò, sulle pagine de la Repubblica, per descrivere la vittoria dell'Inter con la Lazio che vale il primato in classifica per i nerazzurri: "Al secondo traguardo intermedio del campionato l’Inter ha sorpassato il Milan in testa alla classifica. Il primo tratto (10 gare) è quello che coincide con i gironi delle coppe; il secondo (12 gare) riguarda il periodo da dicembre a febbraio nel quale tutte le squadre giocano più o meno — c’è la coppa Italia — le stesse partite; il terzo è il più lungo (16 gare) e copre la fase decisiva delle coppe europee. Ecco, l’Inter è andata in testa alla vigilia del periodo in cui giocherà meno o molto meno delle sue rivali, dipende da quanto lontano andranno in Europa. Ma ragionando con occhio lungo in un campionato estremamente incerto l’Inter è diventata una credibile favorita. È successo in coda a una delle partite di livello più alto del torneo, perché la Lazio ha posto problemi reali, risolti con una mossa tattica di Conte molto riuscita (Perisic su Lazzari) e un baricentro basso che ha dato a Lukaku tanto campo in cui correre, situazione nella quale ieri non era contenibile. L’Inter è andata in testa in una giornata sulla carta più complicata per lei che per il Milan"