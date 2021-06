Contatto telefonico Allegri-Pjanic, c'è il sì al ritorno alla Juve. Ma la trattativa resta complessa

Dietro le voci sul possibile ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus c'è la mano di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, che in queste ore vedrà la società per parlare del prossimo mercato, si è già sentito col bosniaco e avrebbe già incassato il suo sì all'ipotesi ritorno, per la Gazzetta dello Sport. Oltre che tecnicamente, Allegri apprezza Pjanic per la sua presenza nello spogliatoio, ma l'operazione-rientro non sarebbe semplice. Valutato circa 60 milioni solo un anno fa all'interno dello scambio con Arthur, la Juventus potrebbe riaccoglierlo solo con la formula del prestito.