Conte durissimo su Vidal: "Non ha il posto fisso. Basta tacchi e punte, torni ad allenarsi bene"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, negli studi di Sky Sport, commenta il successo per 6-2 col Crotone ripartendo dalla negativa prestazione di Vidal: "Ha margini di miglioramento importanti. Deve sicuramente lavorare, testa bassa e pedalare perché qua nessuno ha il posto assicurato. Lui deve dimostrare di meritare di giocare, deve fare molto meglio di quello che sta facendo. Mi riferisco a quello che abbiamo visto fino ad oggi, troppi alti e bassi e noi come Inter non possiamo permetterci questi alti e bassi da parte sua. Lui lo sa, deve tornare ad allenarsi e magari quando giochi in grandi squadre a volte l'allenamento passa in secondo piano, vai di torello, di tacco e di punta. Lui lo sa, gli diamo tempo per adattarsi e intanto siamo felici di aver ritrovato Sensi".