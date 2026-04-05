Conte 'flirta' con la Nazionale, il Toro potrebbe parlare inglese: le top news delle 13

Panchina della Nazionale: Conte ci pensa - Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e l'addio di Gattuso, il tema del nuovo ct della Nazionale è uno dei più caldi del momento. Tra i nomi in ballo ci sono quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini: entrambi hanno già guidato l'Italia, ma dei due solo il tecnico salentino sembra essere interessato dalla possibilità di un secondo mandato azzurro. Tirato in ballo anche Massimiliano Allegri, che però vuole proseguire il suo progetto al Milan.

Torino, nuova proprietà dall'Inghilterra - Il nome del club di Cairo circola e con insistenza negli ambienti londinesi, tra coloro che progettano investimenti nel settore sportivo. Possibile il coinvolgimento di un colosso come Lloyds Bank a fungere da garante mentre, nel ruolo di advisor che segue la trattativa, circola il nome di un dirigente di lungo corso nel calcio italiano come Marco Fassone. La base d’acquisto per rilevare la società ammonterebbe intorno ai 200 milioni: possibili novità entro la fine del campionato.

Milan su Alajbegovic: concorrenza dalla Serie A - Nella finale playoff contro l'Italia, la Bosnia ha messo in mostra tanti talenti interessanti tra cui Kerim Alajbegovic (attualmente al Salisburgo, ma con il Leverkusen che ha già esercitato il diritto di recompra). L'esterno offensivo classe 2007 è finito nel mirino del Milan, atteso in estate da un'asta tutta italiana con anche Roma e Napoli.