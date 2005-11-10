Ufficiale Glasner saluta il Crystal Palace con una lettera: "Viaggio incredibile". Milan alla finestra

Oliver Glasner lascia il Crystal Palace: la decisione è stata annunciata già da qualche mese, ma ora è stata anche ufficializzata dal club inglese e dallo stesso allenatore, che ha scritto una lettera aperta ai propri tifosi. Glasner lascia da vincente dopo aver alzato al cielo anche la prima Conference League della storia del club ed ora è pronto al prossimo passo della propria carriera, a partire dall'incontro previsto con il Milan.

Ecco il contenuto della sua lettera: "Sto scrivendo questa lettera la mattina dopo la serata più magnifica di tutte, a Lipsia, che molti di voi avranno apprezzato sia qui con noi che a casa. Spero che tutti voi abbiate ancora grandi sorrisi sui vostri volti come nel nostro caso.

È difficile spiegare come mi sento a lasciare il Crystal Palace dopo gli ultimi due anni, ma devo dire che privilegio è stato lavorare per la squadra di calcio. È un periodo che rimarrà con me per il resto della mia vita.

Come ho detto lo scorso fine settimana, sono arrivato a Selhurst Park come uno sconosciuto. Ora mi sento come un londinese del sud. Naturalmente, tutti gli appassionati di calcio diranno che il loro club è speciale, ma Palace è davvero unico, con un'energia distinta radicata nella comunità e nella famiglia al centro.

Soprattutto il club è costruito sulle connessioni più forti tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato di aver fatto un viaggio incredibile con tutti voi durante il tempo in cui sono stato qui.

Il calcio – e la gestione del calcio – torna sempre ai risultati. Senza risultati non rimani in nessun posto troppo a lungo. Ma i risultati e persino i trofei non sono ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ciò di cui sono più orgoglioso è far parte di una squadra che abbiamo costruito insieme e il legame tra i giocatori, lo staff del backroom, Steve e il consiglio e, soprattutto, voi, i sostenitori. Insieme credevamo che non ci fosse nulla che questo club non potesse ottenere, nessun avversario che non potessimo sconfiggere.

Porto con me molti ricordi felici, ma ciò che spicca è l'atmosfera che hai creato a Selhurst Park nei giorni delle partite - l'emozione, l'intensità, il rumore; tutto ciò ha fornito il carburante ai nostri talentuosi giocatori per esprimersi e dare il meglio di sé.

Abbiamo creato una mentalità per competere. Ciò non significa che vinci ogni singola partita. Ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può combattere contro le migliori squadre in casa e in tutto il continente.

Abbiamo avuto il finale perfetto a Lipsia. In una partita che ha mostrato esattamente ciò che questo gruppo è diventato. Una squadra che si rifiuta di arrendersi e si sostiene a vicenda in ogni fase del percorso. Mi darà grande orgoglio vedervi in Europa League la prossima stagione dove so che voi, i tifosi, darete alla squadra ogni possibilità di avere un'altra stagione di successo.

Voglio ringraziarvi per il vostro incredibile sostegno, la vostra resilienza e soprattutto la vostra convinzione. Continuerò a seguire i tuoi progressi e ad anticipare il tuo continuo successo - te lo meriti. Tutto il meglio, Oliver Glasner".