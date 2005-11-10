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Annalisa Ruotolo, figlia di Gennaro, firma il primo contratto da professionista con il Genoa
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Di padre in figlia. Annalisa Ruotolo, figlia della bandiera del Genoa Gennaro Ruotolo, che ha vestito la maglia del Grifone dal 1988 al 2002, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la maglia del Genoa Women, squadra appena retrocessa nella Serie B femminile.
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