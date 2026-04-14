Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"

Nella lunghissima intervista del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a The Athletic, viene trattato anche il tema Antonio Conte. Dalle origini del loro rapporto, nato per caso alle Maldive, alla possibile chiamata da parte della Federazione per rilanciare la Nazionale dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva. Questo il pensiero di De Laurentiis:

Il suo rapporto con Antonio Conte?

"Ci siamo incontrati 10 anni fa alle Maldive. Mentre stavamo pescando mi ha detto la sua teoria sul calcio e mi ha affascinato. Era come uno scrittore che mi stava raccontando un incredibile film da girare. Quando è arrivato il momento, non ho esitato a contattarlo e a convincerlo a venire al Napoli. E' stato un bel matrimonio".

Chi è Antonio Conte?

"Antonio è come… Ricordate Full Metal Jacket di Stanley Kubrick? Baa baa baa baa baa baa baa baa baa, questo è Antonio Conte. Quando lavori per 100 milioni di tifosi hai una grande responsabilità. Non puoi scherzare. Ma giocatori di 17, 18, 21 anni sono bambini che guidano Ferrari o Aston Martin, possono commettere errori. Per questo devi governarli con mani solide. E Antonio è perfetto da questo punto di vista. In più è un grande allenatore perché sa come difendere. Quando difendi, probabilmente vinci. Se vuoi solo attaccare, probabilmente perdi".

Lascerà il Napoli per l'Italia?

"Per prima cosa non abbiamo ad oggi un presidente della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Prima dobbiamo risolvere questo problema in FIGC. Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me e non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto, perché creerebbe un grosso problema al Napoli. Si è sacrificato per due anni per creare un Napoli molto forte. E' una sua creazione. E ucciderebbe la sua creatura abbandonandola all'ultimo minuto. Quindi o decide immediatamente e dice 'vorrei andare', così avrei il tempo per trovare il sostituto. O non penso che Conte abbandoni Napoli. E' un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare una cosa così, ci penserei 100 volte".