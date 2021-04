Conte pensa al dopo Handanovic: avrebbe chiesto Musso dell'Udinese tra i pali

Spiega L'Interista che Antonio Conte, tecnico dell'Inter, nonostante l'incertezza generale sul futuro del club e della proprietà sta pianificando la sua possibile terza stagione in nerazzurro. Diverse le modifiche da apportare alla rosa per poter gareggiare come vorrebbe in Europa. Per difendere i pali Conte ha fatto una richiesta ben precisa. Per sostituire potenzialmente Samir Handanovic, il tecnico interista avrebbe chiesto alla dirigenza Musso. L'estremo difensore dell'Udinese è valutato circa 25 milioni di euro.