Ufficiale Juan Musso lascia l'Atalanta a titolo definitivo e firma con l'Atletico Madrid fino al 2028

Ufficiale: Juan Musso lascia l'Atalanta e si trasferisce a titolo definitivo all'Atletico Madrid, dopo averci già giocato in questa stagione.

Lo ha comunicato lo stesso club della capitale spagnola tramite una nota ufficiale: "L'Atlético de Madrid e l'Atalanta hanno raggiunto un accordo per l'acquisto di Juan Musso, che ha firmato per il nostro club fino al 2028. Il portiere argentino ha trascorso questa stagione in prestito con noi".

Si legge ancora nel comunicato dei Colchoneros: "Dopo aver scalato le gerarchie del Club de Regatas San Nicolás, ha firmato per il Racing Club de Avellaneda nel 2012, dove è stato incoronato campione argentino nel 2014. In seguito, ha fatto il salto in Europa firmando per l'Udinese, prima di unirsi all'Atalanta, dove ha giocato per tre stagioni e ha vinto l'Europa League nel 2024. L'estate scorsa si è trasferito in prestito nel nostro club, dove ha collezionato nove presenze: sette in Copa del Rey e due in Liga, mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Musso gioca anche con la nazionale argentina, con la quale ha esordito nel 2019, vincendo poi la Copa América nel 2021 e la Finalissima nel 2022. Congratulazioni, Juan!".