Live TMW Conte: "Potevamo fare meglio. Il gol è la fotocopia di quello contro l'Eintracht"

vedi letture

Finisce 1 a 1 all'Olimpico la gara tra Roma e Napoli, una sfida sbloccata dall'ex giallorosso Leonardo Spinazzola e pareggiata in extremis da Angelino. A commentare la match il tecnico della formazione azzurra Antonio Conte. Segui su TMW la diretta testuale.

23.17 - Inizio conferenza stampa

Questo pareggio è figlio di una disattenzione difensiva o un atteggiamento difensivo?

"Sicuramente sulla situazione del gol potevamo fare meglio. Loro hanno fatto un gol fotocopia dell'Eintracht. Alla squadra l'ho mostrato 10-12 volte. Sul gol loro c'è molto che potevamo fare meglio. Non avevano niente da perdere ed è inevitabile che stai vincendo e ti butti in avanti. Vuoi o non vuoi ti possono abbassare. Ripeto c'è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso il gol. Detto questo, ragiono e dico è normale pareggiare con una Signora squadra. Quindi ci sta. Non dobbiamo dimenticare la realtà Noi veniamo da 7 vittorie e potevamo fare l'ottavo. Peccato. Il Campionato è un dare-avere. Comunque siam tornati ad essere temuti e rispettati come squadra".

C'è rammarico?

"Guarda 7 punti fatti fuori casa con Atalanta, Juve e Roma è incredibile. 3 squadre forti. A volte lo fai tu il gol dopo il 90esimo altre volte lo fanno gli altri. Cerchiamo di lavorare sempre di più. Dobbiamo stare attenti al dettaglio. Oggi potevamo fare molto meglio. Era una situazione già vista quella del gol. E' un peccato. Nulla toglie a quello che la Roma ha fatto. I ragazzi comunque mi stanno dando tante soddisfazioni. Continuiamo così".

I suoi cambi...

"Ho deciso di mettere Jack e Giovanni per evitare che ci ammazzassero e tenere occupati i difensori centrali. Ci sta, loro hanno fatto tanti cambi qualitativi però io sono soddisfatto di tutti i calciatori".

23.23 - Finisce e la conferenza stampa