Conte prossimo ct dell'Italia? De Laurentiis: "Se me lo chiedesse lo libererei, ma non credo lo farà"

Nel dibattito sul possibile futuro commissario tecnico della Nazionale italiana sta emergendo con sempre maggiore insistenza il nome di Antonio Conte. A dar credito a queste voci ci ha pensato lo stesso tecnico del Napoli ieri sera al termine della vittoria contro il Milan, dichiarando che se fosse il presidente della federazione si terrebbe in considerazione e aggiungendo: "Mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente".

E a proposito di presidente, sono arrivate le parole in merito di Aurelio De Laurentiis, intercettato a Los Angeles dalla redazione di CalcioNapoli24.it alla premiere statunitense del documentario 'Ag4ain'. Queste le parole del patron azzurro: "Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata".

De Laurentiis ha anche parlato del possibile futuro presidente della FIGC, facendo il suo nome preferito: "Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione".