Cosa serve alla Fiorentina il prossimo anno? Iachini: "La continuità che è mancata a me"

Cosa serve alla Fiorentina per tornare in alto? La risposta di Beppe Iachini in conferenza stampa coinvolge il suo esonero, il suo ritorno ma anche colui che dovrà sostituirlo alla fine della stagione: ""Ci vuole continuità del lavoro perché il calcio è un lavoro e non un gioco. Il calcio è fatto anche di episodi, ma se si cambia sempre non c'è continuità. Quest'anno è mancato questo, poteva farlo con me o con Prandelli ma non ce l'ha fatta. Le magie non le fa nessuno. L'Atalanta ha Gasperini da anni, alla Lazio c'è Inzaghi, per fare due esempi. Sinisa è tre anni che lavora col Bologna. Il calcio è anche questo. Poi ci sono situazioni estreme dove sei costretto a cambiare ma per un gruppo di lavoro, serve continuità. In questo senso starà alla società stabilire con chi sarà a guidare la squadra cosa e come fare. Ogni allenatore ha priorità e scelte. Io conosco i giocatori e so cosa possono dare. Ognuno ha le sue idee e chi sarà l'allenatore dirà le proprie".