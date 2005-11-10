Costacurta: "Camarda titolare è scommessa e sorpresa. Può sostituire Gonçalo Ramos"

Dagli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta ha parlato della sfida che il Milan giocherà a Salisburgo nella seconda giornata di Europa League: "Mi intriga Camarda, la grande scommessa e la sorpresa. Non ha ancora avuto la possibilità di far vedere quanto è bravo, ogni tanto credo possa sostituire Ramos e spero faccia bene perché merita di giocare".

Loftus-Cheek trequartista la convince?

"In un ipotetico 4-3-3 sarebbe l'8 perfetto, perché spalle alla porta fa fatica. Ma c'è anche da dire che ha sempre fatto fatica, non è mai stato convincente con la maglia del Milan".

Il Milan prende tanti gol che nascono dalla fascia di destra…

"Credo sia una criticità e non un caso, da quella parte c'è meno attenzione. Il cross è una cosa pericolosa e va capita, forse da quella parte c'è poca propensione a difendere. Secondo me devono lavorare su questo, sul capire che il cross è una cosa pericolosa e al Milan, ma non solo, non l'hanno ancora capita".