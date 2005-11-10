Costacurta duro col Milan: "Atteggiamento supponente. Si passa da un estremo all'altro"

Prestazione più che deludente del Milan, che perde 2-0 a San Siro contro il Ferencvaros, complicando ulteriormente un percorso in Europa League già abbastanza delicato dopo le sconfitte contro Benfica e Bournemouth. Per Alessandro Costacurta l'approccio della squadra nel primo tempo non è giustificabile in nessuno modo: queste le sue considerazioni a Sky Sport al termine della partita.

“Per affrontare queste partite servono sia la determinazione, l’attenzione e la concentrazione. Cose che nel primo tempo non sono affatto esistite. La faccio come una battuta: forse pensano di essere alla Scala, e non alla Scala del Calcio. Leziosi. Uno dei primi tempi peggiori del Milan degli ultimi 4-5 anni. Se tu hai un atteggiamento supponente… I tre che Amorim ha cambiato nel primo tempo non possono avere quell’atteggiamento. L’allenatore può non aver letto bene la partita, però come ci si può permettere di entrare in campo con quell’atteggiamento?

Negli anni passati abbiamo fatto notare che vincessero il derby contro la squadra più forte d’Italia e poi avevano un cammino altalenante. Dopo il derby di sabato l’ho detto: il vero esame sarà quello di giovedì. Il derby lo prepari semplicemente. Purtroppo in questa Europa League ci sono squadre mascherate da squadrette e che giocano bene a calcio. Penso che non si entri in campo con la concentrazione giusta per affrontare questo tipo di squadre. L’atteggiamento però è davvero clamoroso, si passa da un estremo all’altro".