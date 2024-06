Costacurta su Leao: "E' il giocatore più importante del Milan, mi auguro che resti"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao (per il quale si parla di interessamenti dall'Arabia): "Leao è il giocatore più importante del Milan e spero che possa esserlo per tanto. È chiaro che deve continuare a migliorare. Quest'anno io credo che sia migliorato, non come tutti ci aspettavamo, ma si è migliorato.

Il Milan è arrivato secondo, non vorrei che fosse dimenticato quest'aspetto difronte a squadre che sulla carta erano più forti. Però per riuscire ad avvicinarsi a quest'Inter, ma soprattutto ad un panorama europeo a cui i tifosi del Milan sono abituati, devono puntare secondo me anche su qualche difensore. L'anno i difensori del Milan non sono stati bravi, soprattutto quelli centrali. Però in un certo senso credo che possano rifarsi. Però lì c'è bisogno anche di esperienza e secondo me un uomo per reparto potrebbe essere l'ideale per il Milan".