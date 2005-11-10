Costacurta: "Woltemade può trasformarsi in qualcosa di interessante. Nico fondamentale"
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Simone Bernabei
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ieri alle 23:43Serie A
autore Simone Bernabei
15.10.2026 23:43Serie A
Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del successo della Juventus sul Celta Vigo per 2-1: "Ho visto un primo tempo in cui il Celta sembrava più veloce, secondo me c'è stato un pessimo approccio. Poi nel secondo tempo la Juventus è entrata meglio in campo. Parlo da difensore, quando entrano giocatori come Nico Gonzalez che ti punta continuamente qualcosa succede. A volte è così preso che sbaglia delle scelte, ma da talmente tanto vigore che dà energia anche agli altri".
Come ha visto Woltemade?
"Secondo me Woltemade può prospettarsi come qualcosa di interessante. Nel secondo tempo mi è sembrato che queste palle addosso a Woltemade premiassero la squadra".
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