CR7-Messi fuori agli ottavi dopo 16 anni: YouTube e Milan-Liverpool, com'era il mondo nel 2005

Era il 2005, 16 anni fa, l'ultima volta in cui né Leo Messi né Cristiano Ronaldo approdarono ai quarti di finale di Champions League. All'epoca CR7 fu eliminato, col suo Manchester United, dal Milan agli ottavi. Mentre la Pulce si affacciava per la prima volta in prima squadra, col suo Barça (ma Leo non fu neanche convocato) che uscì agli ottavi col Chelsea. Un'era geologica fa, soprattutto sportivamente: nel mezzo i due hanno vinto 9 Champions League e 11 Palloni d'Oro.

Per contestualizzare meglio quei momenti, basti pensare che proprio in questi giorni 16 anni fa veniva fondato, in California, Youtube. Il primo video caricato risale invece all'aprile dello stesso anno. In Iraq veniva rapita Giuliana Sgrena, i principali paesi del Mondo davano il via al protocollo di Kyoto sulle emissioni. Nello stesso anno però ci fu anche la morte di Papa Giovanni Paolo II, mentre Mario Draghi veniva eletto nuovo governatore della Banca d'Italia e gli Stati Uniti dovevano fare i conti con la devastazione portata dall'uragano Katrina.

Sport e cultura, poi: a Londra va in scena il Live8 organizzato da Bob Geldof, a Minneapolis viene ritrovato il corpo senza vita del wrestler Eddie Guerrero. Il calcio vide il successo in Serie A della Juventus, Scudetto poi revocato per Calciopoli. Mentre in Champions League il Milan perse la famosissima finale contro il Liverpool dopo l'iniziale vantaggio per 3-0.