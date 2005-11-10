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Cragnotti invita i tifosi a tornare allo stadio: "La Lazio non deve essere penalizzata"

Cragnotti invita i tifosi a tornare allo stadio: "La Lazio non deve essere penalizzata" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Gaetano
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 08:08Serie A

L'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, è tornato allo stadio Olimpico per assistere al pareggio tra i biancocelesti e il Milan e, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato sia della squadra di Gennaro Gattuso sia della protesta della tifoseria nei confronti della proprietà guidata da Claudio Lotito.

Cragnotti ha spiegato di aver voluto seguire la Lazio dal vivo dopo le buone impressioni ricavate davanti alla televisione: "Volevo vedere la Lazio dal vivo perché avevo percepito qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni. Poi c'era la sfida con il Milan, che mi ha riportato ai duelli scudetto della fine degli anni Novanta. Sono uscito soddisfatto, anche se è arrivato solo un pareggio". L'ex patron biancoceleste ha però evitato di prendere posizione nello scontro tra tifosi e società, soffermandosi invece sull'atmosfera dell'Olimpico: "Non voglio entrare nella questione tra i tifosi e Lotito. Mi ha colpito vedere uno stadio così vuoto, con tantissimi sostenitori del Milan. Mi sono anche commosso quando ho visto una mamma con un neonato in braccio tifare Lazio: quello è un autentico atto d'amore verso questi colori".

Da qui l'appello ai sostenitori laziali: "Invito tutti a tornare allo stadio e a pensare al bene della squadra. La protesta può assumere altre forme, ma la Lazio non deve essere penalizzata. La Curva Nord, quando è presente, rappresenta un valore aggiunto e può trascinare la squadra nei momenti difficili". Cragnotti ha poi ricordato anche le contestazioni vissute durante la sua gestione, sottolineando il carattere particolare della tifoseria biancoceleste: "I laziali sono sempre stati molto esigenti. Quando decidono di incidere sono il vero dodicesimo uomo in campo, ma seguono sempre le proprie convinzioni".

Infine, un giudizio positivo sulla squadra allenata da Gattuso: "Per me questa Lazio è migliore di quella della scorsa stagione. Gioca con più intensità, carattere e passione. Il primo tempo contro il Milan mi ha impressionato, poi è calata fisicamente. Anche il centrocampo, con Frattesi e Taylor, ha fatto un notevole salto di qualità. Credo che tornerò presto a seguirla dal vivo".

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