Cremonese, Bondo: "Non conta il ruolo: ora tutti devono dare il massimo"
“Mi trovo bene nel centrocampo a due, ma anche quando giochiamo a tre do sempre il massimo. In questo momento c’è bisogno di tutti e sono a disposizione della squadra”. Questo il laconico commento di Bondo, centrocampista della Cremonese, ai microfoni di DAZN. Anche oggi l'ex Monza partirà dall'inizio in una mediana a due, non a tre come spesso accadeva con Davide Nicola. Ecco le formazioni ufficiali:
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije