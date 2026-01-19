Cremonese, Bondo: "Oggi partita non bellissima. Bel girone d'andata, ma conta il ritorno"

Warren Bondo, centrocampista della Cremonese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club grigiorosso, parlando così dello 0-0 contro l'Hellas Verona: "Come dice il mister, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno male. In questo secondo caso bisogna mantenere alto lo spirito di gruppo, oggi è stata una partita non bellissima contro una squadra forte, ma è arrivato un punto importante per il nostro percorso".

Siete saliti a 23 punti.

"Abbiamo fatto un bel girone di andata, ma ciò che conta è quello di ritorno. Superiamo questo momento difficile e continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".

All'andata avete concesso più occasioni, oggi siete andati meglio.

"Sì, in quell’occasione non abbiamo fatto benissimo mentre oggi avremmo anche potuto vincere così come loro e ci portiamo a casa questo punto".

Come si è trovato con Grassi e Vandeputte a centrocampo?

"Io sono a disposizione del mister e posso giocare sia come mezzala da entrambi i lati che da play, l’importante è aiutare la squadra".

Questo punto vi dà fiducia per le prossime partite?

“Sì, contro la Juventus abbiamo perso ma abbiamo subito spostato il focus sulla partita di stasera e la prossima con il Sassuolo. Oggi non abbiamo preso gol, possiamo fare di più ma continueremo a lavorare per inseguire la classifica”.