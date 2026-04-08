La RD Congo come il Marocco: da Mbangula a Bondo, i possibili "rinforzi" per il Mondiale

Dopo la storica qualificazione ai Mondiali, la Repubblica Democratica del Congo sta pianificando un progetto ambizioso per presentarsi al meglio a Coppa del Mondo 2026. La federazione, grazie a una visione strategica, sta lavorando per ampliare la rosa con giocatori nati o cresciuti in Europa ma di origine congolese.

La selezione allenata da Sébastien Desabre ha ottenuto il pass mondiale battendo 1-0 la Giamaica nello spareggio intercontinentale, un risultato che ha scatenato grande entusiasmo nel Paese. Ma la Federazione non intende fermarsi qui: l’obiettivo è infatti quello di naturalizzare più di dieci calciatori con doppio passaporto, attualmente impegnati nei principali campionati europei. Molti di loro sono cresciuti in Francia o in Inghilterra e non hanno ancora esordito con una nazionale maggiore, rendendoli eleggibili per la squadra africana.

Tra i nomi monitorati figurano diversi profili interessanti: da Warren Bondo a Willy Kambwala, passando per Arnaud Kalimuendo e Antoni Milambo, fino a Ezechiel Banzuzi e Samuel Mbangula. La strategia, simile a quella del Marocco, si inserisce in un progetto più ampio che punta a rafforzare una rosa già competitiva, guidata da elementi esperti come Chancel Mbemba e Cédric Bakambu, due pilastri della selezione.

Il Congo sarà al Mondiale nel Gruppo K, insieme a Portogallo, Colombia e Uzbekistan: un girone molto impegnativo, che spinge la federazione a cercare rinforzi di alto livello per provare a superare la fase a gironi, obiettivo mai raggiunto nella loro unica precedente partecipazione, 52 anni fa.