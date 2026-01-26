TMW Cremonese in attesa per le condizioni di Collocolo e senza Bondo. Cos'ha il francese

Tra i giocatori che attualmente Davide Nicola non ha a propria disposizione nella sua Cremonese c'è anche Warren Bondo, centrocampista classe 2003 di nazionalità francese che i grigiorossi hanno acquistato la scorsa estate dal Milan a titolo temporaneo e che ha già raccolto diverse presenze con la squadra lombarda, essendo sceso in campo in 21 partite tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 1428 minuti sul rettangolo verde.

Bondo era assente dai convocati per la scorsa partita della Cremo, battuta ieri 1-0 sul campo del Sassuolo nel lunch match domenicale della 22^ giornata di Serie A. E secondo quanto appreso da TMW, la motivazione è da riscontrare in un infortunio di carattere muscolare: per Bondo infatti c'è da fare i conti con una distrazione al flessore della coscia, che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per un paio di settimane.

Al massimo a metà febbraio, Bondo dovrebbe tornare a disposizione di Nicola e della Cremonese. I grigiorossi adesso attendono di conoscere le condizioni di un altro centrocampista come Michele Collocolo, rientrato ieri da titolare ma fuori in via precauzionale a metà primo tempo. Su quest'ultimo infortunio tra l'altro si è espresso lo stesso Nicola dopo Sassuolo-Cremonese, in conferenza stampa: "I minuti ce li aveva ma un conto è l'allenamento e un altro è la partita, ha sentito una fitta e scopriremo nei prossimi giorni l'entità e anche questo è un problema perché non abbiamo alternative lì e stiamo cercando di inventarcele ma questo fa parte del gioco".