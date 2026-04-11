Cremonese, Giampaolo: "Ottimo primo tempo, mancata la reazione dopo lo svantaggio"

“Fino al gol subito avevamo fatto una buona prestazione, eravamo pienamente dentro la partita e la stavamo controllando bene. Nel primo tempo non abbiamo fatto giocare il Cagliari, dopo la rete subita mi ha deluso la mancanza di reazione. E’ come se i calciatori si fossero rassegnati subito alla sconfitta. C’è stata poca responsabilità, potevamo essere più coraggiosi e lucidi e non abbiamo creato pericoli per arrivare al pareggio. La gara poi è stata molto spezzettata, tra perdite di tempo e avversari a terra. Ripeto: avevamo fatto veramente un bel primo tempo, ma non ci abbiamo provato in maniera seria e convinta perdendo progressivamente fiducia in noi stessi. Non mi lascio condizionare dal risultato, il match va analizzato con serietà.

Un’ora ottima, poi c’è stato un problema di testa ed è un aspetto sul quale lavorare. Sarà una guerra di nervi fino alla fine e gli aspetti tattici vengono in secondo piano rispetto a quelli mentali. L’approccio lasciava ben sperare, vedevo una Cremonese con idee e senza paura. Li abbiamo messi in difficoltà, al punto che i loro tifosi rumoreggiavano. Poi abbiamo subito un gol, cosa che può succedere, ma non ci siamo rialzati”. Queste le parole del tecnico della Cremonese Marco Giampaolo a DAZN al termine della gara persa 1-0 a Cagliari.