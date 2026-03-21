Cremonese in vantaggio a Parma: super gol di Maleh. 0-1 al 54'
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Si sblocca la partita del Tardini, con la Cremonese che ha trovato il gol dello 0-1 con un grandissimo gol da fuori di Youssef Maleh. Respinta corta da parte della difesa ducale e sinistro di prima intenzione del centrocampista che ha battuto Suzuki per la rete del vantaggio grigiorosso. 0-1 dunque al 54'.
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