Maleh torna a Lecce con la Cremonese. Di Francesco: "Credo poco allo spirito di rivalsa"

Il programma della 28^ giornata di Serie A propone l'interessante sfida in chiave salvezza tra Lecce e Cremonese. "Sicuramente è una partita molto sentita, dalla squadra e dall'ambiente", ha sottolineato il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. "Loro all'andata avevano quattro o cinque punti di vantaggio rispetto a noi, oggi siamo a pari punti, questa partita arriva in un momento importante del campionato".

"Abbiamo le nostre tensioni - ha continuato Di Francesco - ma le hanno anche loro. Dobbiamo sfruttare al meglio il calore della nostra tifoseria. La risposta del pubblico è stata importante, siamo vicini al sold out. Significa che l'ambiente percepisce l'importanza di questa gara, dobbiamo vivere la partita per 100 minuti, non possiamo pensare di vincere o perdere solo nel primo o secondo tempo. Va giocata con intelligenza per tutti i 100 minuti".

Tra gli avversari ci sarà anche Youssef Maleh, che fino a gennaio vestiva (poco) la maglia proprio del Lecce: "Maleh si è sempre comportato bene qui, credo poco alla rivalsa, ognuno deve dare il meglio di sé stesso quando indossa una maglia. Potremmo trovare una Cremonese che ha bisogno di fare risultato, come ne abbiamo bisogno noi. Hanno messo dentro Thorsby che è bravo nei tempi di inserimento, per caratteristiche è il loro Gandelman. Bonazzoli è cresciuto tanto in continuità. In avanti hanno soluzioni importanti con Djuric, Vardy, Sanabria. La pericolosità maggiore la daranno sul campo aperto e sulla capacità di attaccare lo spazio di Vardy e con i colpitori di testa", ha concluso DI Francesco.