Cremonese, Zerbin: "Ci sentiamo responsabili, Giampaolo ci ha dato nuove idee"

L'esterno della Cremonese Alessio Zerbin è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida al Tardini contro il Parma, la prima con Giampaolo sulla panchina dei grigiorossi. Queste le sue parole:

Su cosa avete lavorato in questi primi giorni?

"Quando si cambia, significa che qualcosa non è andato. Ci sentiamo tutti responsabili al 100%, nel calcio poi paga il mister. Siamo ripartiti bene, ci ha dato nuove idee e entusiasmo, ne abbiamo bisogno in questo momento. Anche se abbiamo avuto pochi giorni l'abbiamo preparata alla grande".

Cosa vi aspettate dal Parma?

"Il Parma è una squadra forte, sta facendo un grande campionato. Noi abbiamo tutte le carte in regola per metterla in difficoltà, abbiamo tanta voglia di uscire per questo momento".

Cosa fare per centrare l'obiettivo salvezza?

"L'obiettivo è sempre lo stesso ed è a portata di mano, son pochi punti e mancano tante partite. Con il lavoro e con qualcosa in più che dobbiamo metterci tutti noi, riusciremo a centrare l'obiettivo".