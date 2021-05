Cresce l'attesa per il summit decisivo Inzaghi-Lotito: Gattuso e Conceicao in attesa

vedi letture

Simone Inzaghi e la Lazio: l'incontro è fissato per la prossima settimana. Il tecnico vedrà Claudio Lotito per cercare di capire quale sarà la programmazione del presidente biancoceleste. Il tecnico teme che, senza Champions League, il club farà partire uno o due big. Inzaghi non vorrebbe invece perdere i migliori ma la sensazione è che la mancanza della massima competizione europea porterà la Lazio a far partire un top.

Avanti insieme? C'è margine per proseguire l'uno al fianco dell'altro, oppure Inzaghi lascerà Roma? In caso di addio, Gennaro Gattuso, che lascerà il Napoli, è il nome più caldo con gli incontri con l'entourage già andati in scena. Occhio all'alternativa più calda, rappresentata da Sergio Conceicao, ambito anche dal Wolverhampton e che non ha sciolto le riserve sull'addio al Porto.