Crespo: "Il Milan è una squadra vera, grande lavoro di Maldini. E poi c'è Ibra: fenomeno"

Hernan Crespo, ex attaccante fra le altre del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione dei rossoneri: "Il successo di Cagliari non era così scontato. Intanto il Milan giocava con la pressione addosso per la vittoria dell’Inter, era in trasferta, rientrava Ibrahimovic ma si sapeva in quali condizioni e c’erano parecchi assenti. Bene, date le premesse, mi sento di dire che è stata una vittoria molto importante. È come se i rossoneri avessero gridato: 'Noi ci siamo!'. E ci saranno fino alla fine, perché sono una squadra vera, costruita con intelligenza dal mio amico Paolo Maldini e guidato con saggezza dal mio amico Pioli. E poi c’è Ibra, che i ragazzi che si avvicinano al calcio dovrebbero studiare: fenomeno".