Crisi del calcio italiano, Abbiati sta con Spalletti: "Obbligherei a mettere un under 19 in campo"

Per analizzare la crisi del calcio italiano e della Nazionale, ai microfoni di Tuttosport, è intervenuto l'ex portiere di lungo corso Christian Abbiati. Queste le sue parole: "Dopo la sconfitta con la Bosnia non ho avuto il coraggio di chiamare Gattuso, perché so l’impegno che ci ha messo, la passione, la dedizione alla causa. Penso che ora abbia iniziato a smaltire un po’ la delusione e sicuramente lo sentirò a breve".

Cosa succede alla Nazionale?

"Sono molti i motivi di questa crisi ed è difficile analizzarli tutti. Però io partirei dall’idea di Spalletti: ci sono squadre che non hanno giocatori italiani tra i titolari e penso che quanto abbia detto non sia sbagliato, dovrebbe essere obbligatorio mettere in campo un under 19 italiano per dare impulso a tutto il movimento".

Manca coraggio nel lanciare i giovani?

"Alcune squadre lo fanno, ma sono poche. Per questo, anche se non so se sia praticabile, appoggio l’idea di Spalletti".