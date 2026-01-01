Milan, futuro di Allegri in bilico? Abbiati avverte: "Cambiare allenatore è un pericolo"

Per analizzare la stagione del Milan è intervenuto ai microfoni di Tuttosport l'ex portiere dei rossoneri Christian Abbiati. Queste le sue parole: "La stagione del Milan è senz'altro positiva perché, come ho detto e ha sempre detto Allegri, l’obiettivo iniziale era arrivare tra le prime quattro e, anche grazie alla vittoria di domenica, siamo messi bene. Vero è che a un certo punto abbiamo anche creduto di poter lottare per lo scudetto, ma credo che in questo momento la rosa dell’Inter sia superiore a quella del Milan".

Abbiati ha anche parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico che conosce molto bene avendolo avuto nella rima parentesi rossonera del livornese: "Se hai dei progetti è giusto continuare con lui. Perché Max ha già vinto con questa maglia, conosce bene l’ambiente ed è quindi la persona giusta per fare bene. Tutti buoni motivi per cui credo sia un pericolo cambiare allenatore".

Infine l'ex portiere ha parlato anche di Leao: "A lui non manca niente. Magari a qualcuno i suoi atteggiamenti possono dare fastidio ma io, quando vado a San Siro, vedo un ragazzo che corre e ha qualità. Lui è così, prendere o lasciare: può risolverti la partita oppure può sembrare che il Milan con lui in campo giochi con uno in meno. Però non si può non dire che non abbia classe".