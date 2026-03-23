TMW Crisi Inter senza Lautaro: forse bisogna smettere di sottovalutare l’importanza del Toro

Manca Lautaro Martinez, e l’Inter crolla. Lo stop dell’attaccante argentino, che da quando è in Italia non aveva mai saltato un periodo così lungo di partite, è coinciso con il flop della squadra di Cristian Chivu, che non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite giocate (tre, considerando soltanto il campionato). Dopo aver superato Lecce e Genoa nelle prime uscite senza il Toro, la capolista è inciampata con Milan, Atalanta e Fiorentina nelle gare successive.

Mai così lontano dal campo. Il primo dato si è già anticipato: da quando è all’Inter, Lautaro non aveva mai saltato così tante partite consecutive (cinque giornate di campionato, al momento: dopo la sosta dovrebbe rientrare). Il tetto massimo era fissato a quattro gare di fila, sia nella prima stagione che nel 2024/2025, mai cinque. Non è un elemento assoluto: l’anno scorso, per esempio, ha saltato nel complesso più partite. Ma c’è differenza tra perdere il proprio leader per una gara ogni 10 e perderlo per cinque di fila. E qui arriviamo al punto.

Da quando veste la maglia dell’Inter, di Lautaro si discute tanto, e spesso per la (presunta) poca incidenza nei big match, nei momenti decisivi della stagione. Il campo sembra smentire questo assunto: al di là delle qualità tecniche - che dopo 171 gol non dovrebbero più essere un tema -, il crollo dell’Inter senza di lui è una conferma della sua leadership. Forse sarebbe il caso di smettere di sottovalutare il Toro argentino, uno che ha vinto Copa América e Mondiale, anche sotto questo punto di vista.