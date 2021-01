Crotone, Cordaz: "Sbagliato l'approccio, conosco la mia squadra e non siamo quelli di oggi"

Dopo la brutta sconfitta subita contro il Genoa, ai microfoni di Sky Sport si è presentato il portiere e capitano del Crotone Alex Cordaz. "Oggi non è stata giornata, abbiamo approcciato la partita in maniera scolastica senza fare nostri gli episodi che ci hanno condannato. Dobbiamo voltare subito pagina e cercare una reazione domenica prossima. Sapevamo l'importanza dell'incontro di oggi, forse caricato troppo, conosco bene la mia squadra e siamo diversi da quelli di oggi. Diventano determinanti le prossime partite, non possiamo più sbagliare perchè il nostro percorso è in salita. Adesso pronti alla battaglia per Milano".

Ounas per ora ci pensa se accettare o meno Crotone.

"Mi viene da ridere pensare che i calciatori non vogliono venire a Crotone, la società decide chi deve venire e chi no. Di Carmine è venuto con grande entusiasmo, siamo una squadra di Serie A. Dei ragazzi che tentennano per venire qui li lascio alle altre società, altrimenti stanno a scaldare le panchine".