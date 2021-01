Crotone, Stroppa: "Mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta"

Quella con il Genoa è stata forse la peggiore partita dell'era Stroppa a Crotone ed è lo stesso tecnico ad ammetterlo a fine gara. Troppo brutta la prestazione della sua squadra che non è mai stata in partita.

Cosa non ha funzionato?

“Tutto, specie dopo il primo gol. Sembrava una partita facile da leggere, in cui la squadra ribatteva colpo su colpo. Poi abbiamo preso una rete elementare e la seconda ancor più elementare. Dopo ci sono stati i primi quindici minuti in balia dell'avversario, sembrava avessimo perso la bussola. Mai una prestazione del genere a Crotone nel mio operato, mi assumo tutte le responsabilità. Non credo sia una situazione semplice, era una squadra senza nulla e così non si possono affrontare le partite”.

Anche il calendario non aiuta adesso.

“Al di là degli avversari sappiamo che affronteremo partite difficili, bisogna sempre trovare le squadre nei momenti di difficoltà e approfittarne. Sappiamo che il calendario ha delle insidie e la strada non è quella di oggi, ma di altre partite. Una squadra che si vuole salvare non deve avere queste difficoltà mentali”.

Ha una ricetta per la salvezza?

“Assolutamente si: il lavoro, mi auguro che questo sia solo un episodio. Non dobbiamo distoglierci da quello che abbiamo fatto, la strada la conosciamo, evitando di ripetere la strada di oggi”.