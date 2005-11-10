Curtis Jones flirta con l'Inter a distanza: l'accordo resta valido ma prima serviranno le cessioni

Curtis Jones continua a essere uno dei principali obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo. I contatti tra il club nerazzurro e il centrocampista del Liverpool non si sarebbero mai interrotti e l'intesa di massima raggiunta tra le parti nei mesi scorsi resterebbe valida. L'operazione, tuttavia, è ancora frenata dalle richieste economiche dei Reds, che valutano il giocatore intorno ai 40 milioni di euro.

Prima di affondare il colpo, l'Inter dovrà però completare alcune operazioni in uscita. Dopo la cessione di Ebenezer Akinsanmiro al Monza, la dirigenza è al lavoro per liberare ulteriori spazi in mezzo al campo, con le posizioni di Massolin e soprattutto di Davide Frattesi considerate decisive. Solo dopo queste partenze il club potrà tornare concretamente alla carica per Jones, confidando anche in un possibile abbassamento delle pretese del Liverpool, considerata la scadenza del contratto del centrocampista nel 2027.

Dal canto suo, Jones avrebbe già manifestato la volontà di vestire la maglia nerazzurra. Nelle scorse ore il giocatore è stato pizzicato a mettere un 'mi piace' sui social sui social all'ufficialità dell'arrivo di Stones e oltre a questo avrebbe respinto l'interesse del Nottingham Forest. Che il giocatore voglia cambiare aria sembra ormai palese, vista anche la discussione avuta in campo nell'ultima amichevole col compagno di squadra Szoboszlai.