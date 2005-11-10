Inter, Jones è la priorità di Chivu ma è necessaria la cessione di Frattesi
Curtis Jones è il giocatore fortemente voluto da Cristian Chivu per rinforzare il centrocampo dell'Inter. Serviranno prima delle cessioni, per sfoltire il reparto. Andranno via Akinsanmiro, Massolini e Asslani ma soprattutto servirà la cessione di Davide Frattesi. Tuttavia non sono arrivate offerte ritenute congrue.
Richieste del Liverpool troppo alte, contratto in scadenza
Nel frattempo la speranza è che il Liverpool abbassi le richieste per il giocatore: 40 milioni sono considerati troppi, a maggior ragione considerando che il contratto di Jones scade il 30 giugno 2027. Aspettando l'evoluzione della situazione, a Milano arriverà oggi il connazionale John Stones che si sottoporrrà alle visite mediche per poi apporre la firma su un biennale a quattro milioni netti a stagione.