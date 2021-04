D'Aversa: "C'è amarezza. Per la qualità della rosa il Parma non merita questa classifica"

Quanta frustrazione c'è dopo l'ultimo periodo? Alla vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico del Parma Roberto D'Aaversa in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "C'è amarezza, perché se andiamo ad analizzare, non tanto la sfida con la Juve dove c'è poco da recriminare, anche se abbiamo fatto bene però non siamo bravi a concludere la prima frazione in vantaggio, sono tutte le partite dove eravamo vicini all'episodio che avrebbe cambiato la nostra posizione di classifica. Purtroppo abbiamo continuato a commettere errori che nonostante le ottime prestazioni ci hanno portato a perdere le partite. Ma questo sin da quando sono tornato, con la partita di Sassuolo. Tante occasioni buttate che ci fanno stare in una posizione di classifica, che per qualità non meriteremmo, ma che per i risultati meritiamo".

