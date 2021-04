D'Aversa mastica amaro: "Ci manca cattiveria, siamo riusciti a prendere gol in marcatura"

vedi letture

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, mastica amaro ai microfoni di DAZN dopo il 3-1 subito a Torino della Juventus. Soprattutto per il primo gol di Alex Sandro, arrivato appena prima dell’intervallo: “È una componente costante di quest’anno, buttiamo via prestazioni ottime. Mi riferisco al primo tempo, abbiamo preso gol su calcio d’angolo e abbiamo compromesso la partita, dando fiducia alla Juventus. È successo anche a noi di trovarci in area da soli e la buttiamo sopra la traversa, invece loro capitalizzano perché c’è quella cattiveria di portare a casa il risultato. Siamo riusciti a prendere gol, il terzo, in marcatura a uomo. Credo sia una questione mentale di determinazione, di cattiveria".

A breve tutte le parole di D’Aversa.