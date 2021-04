D'Aversa: "Stacchiamo la spina prima di finire le gare. Parma senza la giusta cattiveria"

Si aspettava di trovarsi in questa situazione? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto D'Aversa, allenatore del Parma che alla vigilia della sfida contro il Crotone - gara valida per la 33esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sinceramente no. Ma devo ragionare sui motivi per cui ci troviamo in questa posizione. Sicuramente si deve ragionare su tante circostanze. Io non sono riuscito a far capire alla squadra che prima di staccare la spina dobbiamo rientrare negli spogliatoi, perché negli ultimi minuti di partita abbiamo buttato via un numero di punti impressionanti. Credo saremmo a metà classifica se non sopra. Evidentemente abbiamo limiti caratteriali, spesso ci siamo trovati in vantaggio e ci siamo fatti recuperare pur avendo un vantaggio di due reti. Il nostro percorso evidenzia che la maggior parte delle reti le abbiamo subite da calcio piazzato. Il lavoro c'è stato e abbiamo provato a difendere a uomo, a zona e a zona mista, sotto quel punto di vista abbiamo fatto cambiamenti, ma abbiamo sempre pagato dazio. Forse non sono stato bravo a trasmettere la giusta cattiveria e determinazione, senza cercare alibi di infortuni o quant'altro. Per adesso non siamo stati bravi a portare a casa risultati anche in emergenza".

Venti punti in 32 partite, il Parma è a -11 dal quartultimo posto e ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B.

