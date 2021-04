D'Aversa: "Tante occasioni: se c'era una squadra che meritava il successo, era il Parma"

Parlando ai microfoni di Sky, Roberto D'Aversa parla così del pari ottenuto al Vigorito contro il Benevento di Inzaghi: "Nessuno ha dubbi sul discorso di lottare fino all'ultimo minuto per salvarsi e comunque, fino alla partita del Torino, abbiamo guadagnato un punto sulle dirette concorrenti. Potevamo guadagnarne di più per la prestazione fatta ma dobbiamo eliminare gli errori. Dimostriamo di essere superiori agli altri e lo dicono i numeri, anche se a me il dato del possesso palla non piace, preferisco giocare in verticale. Ma se analizziamo le occasioni da rete se c'è era una squadra che meritava i tre punti, era la nostra".