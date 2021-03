Da 23 a 29,5 milioni: McKennie è il 24° acquisto più caro della Juve, ma può diventare il 16°

vedi letture

Da un minimo di 23 milioni a un massimo di 29,5. Tra il prestito e il riscatto di Weston McKennie, è questo l’investimento che la Juventus ha fatto per assicurarsi in via definitiva il centrocampista americano. Ai 4,5 milioni di euro per il trasferimento temporaneo sborsato in estate si vanno infatti ad aggiungere i 18,5 milioni (pagabili in tre esercizi, dato da non sottovalutare) riconosciuti oggi allo Schalke 04. La somma? 23 milioni, appunto, che fanno di McKennie il ventiquattresimo acquisto più costoso nella storia dei bianconeri, alla pari di Pjaca e appena dietro un certo Trezeguet. Cifre destinate a salire, anche se non è dato sapere di quanto visto che la Vecchia Signora non ha rivelato a quali condizioni siano legati i 6,5 di ulteriori bonus che potrebbe dover versare al club tedesco. Dovesse versarli tutti, McKennie diventerebbe il sedicesimo acquisto più caro per la Juve, piazzandosi tra Pjanic (32 milioni) ed Emerson (28).