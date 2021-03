ufficiale Juventus, riscattato McKennie. Esercitata l'opzione, è bianconero a titolo definitivo

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo, mediante riscatto, del centrocampista statunitense Weston McKennie, una delle sorprese più positive della stagione 2020/21: "31 presenze stagionali, cinque reti messe a segno e un trofeo già in bacheca: la Supercoppa Italiana. L'avventura di Weston McKennie con la maglia della Juventus è iniziata benissimo e lo raccontano i numeri, ma soprattutto il feeling raggiunto fin da subito con il mondo bianconero. Wes è una risorsa importantissima per Mister Pirlo e ha già messo la sua firma con prestazioni e gol importanti. Impossibile non pensare a quello contro il Barcellona al Camp Nou, o quello nel Derby della Mole, il primo per lui con la nostra maglia. È, inoltre, il più giovane centrocampista di questo campionato con almeno quattro reti all'attivo, nonché miglior marcatore americano nella storia della Serie A e, da quando gioca in Europa, questa con la Juventus è la stagione in cui conta già più partecipazioni a un gol in un singolo campionato: sei. Da oggi è anche un giocatore della Juventus a titolo definitivo, con il club bianconero che ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione del suo cartellino dallo Schalke 04".

I dettagli economici: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025".