Da addio scontato a rinforzo. Eriksen più vicino alla permanenza all'Inter, con nuovi gradi

vedi letture

Alla fine, quella che sembrava l’unica cessione certa, rischia di vedere la fumata nera definitivamente. Sì perché oggi, a poche ore dalla fine del mercato, sono molto più alte le possibilità legate ad una permanenza di Christian Eriksen all’Inter, piuttosto che quelle che puntano al suo addio. Prima dell’apertura del mercato Marotta era stato chiaro a parole e Conte con i fatti, escludendo sistematicamente il danese. Ma col passare delle settimane le offerte non sono arrivate e Conte ha iniziato a convivere con l’idea di arretrare il raggio d’azione dell’ex Tottenham. Proprio la sua ex squadra era una delle principali indiziate ad accoglierlo, ma la cessione di Dele Alli al PSG non si è mai materializzata e così lo spazio nella rosa di Mourinho non si è creato. I francesi, che a inizio sessione sembravano quelli più interessati, in realtà non hanno mai aperto allo scambio con Paredes. Arsenal e Leicester, invece, pur interessate non hanno affondato il colpo principalmente a causa dell’altissimo ingaggio del giocatore. Che così, come detto, sembra lanciato verso la permanenza in nerazzurro. L’Inter, per volere di Conte, avrebbe preso volentieri un sostituto di Brozovic sul mercato. Ma i problemi finanziari hanno fermato il mercato in entrata ancor prima che cominciasse, da qui l’idea di trattenere Eriksen arretrandolo di qualche metro. Salvo colpi di scena, quindi, la palla passa proprio all’ex ct. Che avrà a disposizione metà campionato per valorizzare Eriksen nel ruolo di playmaker (di scorta) e per renderlo nuovamente appetibile (in vista dell’estate) al mercato europeo.