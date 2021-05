Da Galtier a Fonseca, da Gattuso a Garcia. Il valzer dei tecnici di Ligue 1 connesso con l'Italia

Il valzer delle panchine in Francia di fatto si intreccia con quello della Serie A. Non per quel che riguarda il Paris Saint-Germain che andrà avanti con Mauricio Pochettino, o l'Olympique Marsiglia con Jorge Sampaoli oppure Niko Kovac al Monaco. Nessun cambio nelle tre big francesi ma quel che può cambiare è il Lille che si sta giocando il titolo col PSG. Christophe Galtier è stimato, molto, dal Napoli, ma attenzione all'ipotesi Nizza: il club nizzardo sembra avanti sugli azzurri. Aurelio De Laurentiis ha contattato Massimiliano Allegri che però dà priorità al Real Madrid e ora ha rimesso in pole Luciano Spalletti. Galtier pare comunque destinato all'addio al LOSC dove però Olivier Letang e Sylvain Armand non hanno ancora sciolto le riserve. I nomi, al momento, sono Lucien Favre e Thiago Motta. Il Lione, poi, saluterà Rudi Garcia e anche qui il valzer si intreccia con l'Italia: la Fiorentina, che ha visto stanotte sbarrarsi la strada in modo inatteso da Gennaro Gattuso, pensa all'ex giallorosso e anche a Paulo Fonseca tra i nomi per la prossima stagione. E proprio sul portoghese, ci sono anche i Gones.