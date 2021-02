Clamoroso Villas-Boas: "Mi dimetto, non sono più il tecnico dell'OM. Non volevo Ntcham!"

André Villas-Boas non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. In disaccordo con la politica sportiva del club, il manager portoghese quest'oggi in conferenza stampa ha rassegnato la sue dimissioni: "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall'OM. Non voglio i soldi", ha detto alla vigilia della sfida contro il Lens.

Villas-Boas in un altro passaggio è poi entrato più nel dettagli: "Ntcham - ad esempio - è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie". Ntcham è arrivato ieri nelle ultime ore di calciomercato dal Celtic.